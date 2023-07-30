Умер муж и продюсер певицы Натали

Как сообщила певица Натали, ее муж умер от последствий коронавирусной инфекции.

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Муж и музыкальный продюсер певицы Натали Александр Рудин ушел из жизни на 54-ом году. О трагедии сообщила сама артистка. Пара прожила в браке 32 года.

«Сегодня он ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись и не доборолись», - сказала певица в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о смерти актрисы из сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой. Ее не стало в возрасте 44 лет. О причинах смерти артистки не сообщалось.