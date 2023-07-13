Умерла актриса из сериала «Каменская»
На данный момент причина смерти артистки не называется.
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Умерла актриса из сериала «Каменская» Лариса Маршалова, она скончалась в возрасте 44 лет. Об этом трагическом известии сообщается на официальном сайте театра-студии «Беларусьфильм».
Как уточняется, актриса скончалась в минувшую среду, 12 июля.
«Чувство юмора, с которым она рассказывала о своих героинях, шло от глубины понимания сути характера персонажа и от обострения ею драматургической ситуации», - поделились воспоминаниями об актрисе в студии.
На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти Маршаловой.