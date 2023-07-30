Главком ВМС Венесуэлы впечатлился мощью российских подлодок на параде в честь Дня ВМФ

Нил Вильямисар Санчес выразил благодарность за приглашение в Северную столицу на празднование Дня ВМФ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий ВМС Венесуэлы Нил Вильямисар Санчес в разговоре со «Звездой» признался, что его впечатлила мощь российских подлодок на Главном военно-морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Меня впечатлили корабли и мощь подводных лодок. Особенно хотелось бы выделить ядерную подводную лодку России с невероятным потенциалом и имеющем важное значение как для России так и для мира», - сказал он.

Санчес выразил благодарность за приглашение в составе венесуэльской делегации принять участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге.

«Потрясающий и невероятный парад, демонстрирующий военную морскую мощь России», - добавил он.

В Главном параде ВМФ были задействованы 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.