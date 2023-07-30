Вопросы истории Замминистра обороны Панков открыл барельеф, посвященный победе российского флота у Корфу Эскадра вице-адмирала Федора Ушакова взяла штурмом французскую крепость в Ионическом море в 1799 году. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков открыл барельеф, посвященный победе российского флота у острова Корфу в 1799 году. Об этом сообщает МО РФ. «В результате взятия острова наша страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила свои позиции среди европейских монархий», - говорится в сообщении. Панков поздравил всех присутствующих с Днем ВМФ и выразил благодарность художникам студии имени Грекова, которые принимали участие в создании барельефа. Ранее Панков поздравил коллектив военной комендатуры Москвы со 105-летним юбилеем. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика