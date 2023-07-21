В стране и мире Панков поздравил коллектив военной комендатуры Москвы со 105-летним юбилеем Замминистра Минобороны Николай Панков лично поздравил сотрудников столичной военной комендатуры и вручил им награды за должное соблюдение правопорядка в Москве. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Заместитель Министра обороны России Николай Панков поздравил личный состав военной комендатуры Москвы со 105-летним юбилеем организации и вручил военному коменданту города генерал-лейтенанту Евгению Селезневу благодарность президента за заслуги в поддержании правопорядка. Заслуги коллектива организации отметил также заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны генерал-майор Виталий Кох. «Служба в Военной комендатуре города Москвы почетна и ответственна, и этим нужно гордиться. Уверен, что военнослужащие военной комендатуры продолжат славные традиции», - сказал Кох. Торжественная церемония прошла 21 июля в Центральном Доме Российской Армии. Ряд военнослужащих получили государственные и ведомственные награды. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Ранее Панков вручил государственные награды участникам СВО, проходящим реабилитацию в госпитале имени Вишневского. Кроме того, военнослужащие получили документы о прохождении дополнительного профессионального образования. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика