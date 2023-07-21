Панков поздравил коллектив военной комендатуры Москвы со 105-летним юбилеем
Заместитель Министра обороны России Николай Панков поздравил личный состав военной комендатуры Москвы со 105-летним юбилеем организации и вручил военному коменданту города генерал-лейтенанту Евгению Селезневу благодарность президента за заслуги в поддержании правопорядка.
Заслуги коллектива организации отметил также заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны генерал-майор Виталий Кох.
«Служба в Военной комендатуре города Москвы почетна и ответственна, и этим нужно гордиться. Уверен, что военнослужащие военной комендатуры продолжат славные традиции», - сказал Кох.
Торжественная церемония прошла 21 июля в Центральном Доме Российской Армии. Ряд военнослужащих получили государственные и ведомственные награды. Мероприятие завершилось праздничным концертом.
Ранее Панков вручил государственные награды участникам СВО, проходящим реабилитацию в госпитале имени Вишневского. Кроме того, военнослужащие получили документы о прохождении дополнительного профессионального образования.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.