Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» поразил украинский танк прямым попаданием

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Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» Южного военного округа поразил движущийся украинский танк прямым попаданием на Авдеевском направлении. Кадры поражения машины опубликовало Минобороны России.

Движение танков вдоль лесополосы обнаружили артиллерийские корректировщики ЮВО. Они сразу же передали координаты цели расчетам 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б».

В итоге украинский танк был на ходу поражен прямым попаданием.

«Первые выстрелы были - пристрелка по данной цели. Потом пошли беглые, я корректуру ввел, все выставил - и первый снаряд попал прямо в движении в танк. Ну да, это прям мастерство, мы оттачиваем, конечно. Залетел (танк - прим. ред.), по-моему, в лесополосу, и больше оттуда не выезжал», - рассказал наводчик орудия с позывным «Чех».

По словам наводчика, обычно расчет работает по живой силе, окопам, БМП, минометным батареям. Расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» ЮВО беглым огнем с высокой точностью уничтожают одиночные и групповые цели практически с первого раза. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника с расстояния до 30 километров. Это мешает боевикам предпринимать попытки наступления и не дает закрепиться на передних рубежах.

Ранее «Звезда» рассказывала, как расчеты «Мста-С» уничтожили самоходную гаубицу AHS Krab польского производства в лесу на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.