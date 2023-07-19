Расчеты «Мста-С» уничтожили польского «Краба» в лесу на Краснолиманском направлении
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) на Краснолиманском направлении уничтожили самоходную гаубицу AHS Krab польского производства из двух 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С».
С помощью беспилотника были получены координаты цели, после чего артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. На месте российские бойцы привели САУ из походного положения в боевое и выполнили ориентирование и наводку орудий на цель. После подтверждения цели залпом из двух орудий «Мста-С» расчеты уничтожили западного «Краба», решившего укрыться в лесополосе.
«Работаем на различные дальности - от 8 до 30 километров. Поражаем как опорные пункты ВСУ, также легкобронированную и тяжелобронированную технику, различного характера цели, по различным иностранным самоходным артиллерийским установкам (работаем. - Прим.ред.). Это "Крабы", "три топора", так называемые, американские (гаубица М777. - Прим.ред.). Самый "жирный" пример - три танка мы подожгли за сутки», - сообщил старший офицер на батарее с позывным «Воронеж».