Расчеты «Мста-С» уничтожили польского «Краба» в лесу на Краснолиманском направлении

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Военнослужащий добавил, что по причине украинского контрнаступления противник пытается прорваться, но наши военнослужащие сделать ему этого не дают.

«Они несут огромные потери, а нам это только на руку», - сказал «Воронеж».

Ежедневно расчеты САУ «Мста-С» выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей. Также они проводят контрбатарейную борьбу с вражеской артиллерией.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.