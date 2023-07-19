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Расчеты «Мста-С» уничтожили польского «Краба» в лесу на Краснолиманском направлении

05:46 19.07.2023
Старший офицер на батарее с позывным «Воронеж» рассказал, что за одни сутки нашим военным удалось «поджечь» три танка.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) на Краснолиманском направлении уничтожили самоходную гаубицу AHS Krab польского производства из двух 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С».

С помощью беспилотника были получены координаты цели, после чего артиллеристы выдвинулись на огневую позицию. На месте российские бойцы привели САУ из походного положения в боевое и выполнили ориентирование и наводку орудий на цель. После подтверждения цели залпом из двух орудий «Мста-С» расчеты уничтожили западного «Краба», решившего укрыться в лесополосе.

«Работаем на различные дальности - от 8 до 30 километров. Поражаем как опорные пункты ВСУ, также легкобронированную и тяжелобронированную технику, различного характера цели, по различным иностранным самоходным артиллерийским установкам (работаем. - Прим.ред.). Это "Крабы", "три топора", так называемые, американские (гаубица М777. - Прим.ред.). Самый "жирный" пример - три танка мы подожгли за сутки», - сообщил старший офицер на батарее с позывным «Воронеж».

© Минобороны РФ

Военнослужащий добавил, что по причине украинского контрнаступления противник пытается прорваться, но наши военнослужащие сделать ему этого не дают.

«Они несут огромные потери, а нам это только на руку», - сказал «Воронеж».

Ежедневно расчеты САУ «Мста-С» выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей. Также они проводят контрбатарейную борьбу с вражеской артиллерией.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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