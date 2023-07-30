Армия В Сирии состоялся парад в честь Дня ВМФ России Парад прошел на рейде сирийского порта Тартус, в нем также приняли участие сирийские ВМС. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Сирии, на рейде порта Тартус, прошел парад средиземноморской группировки ВМФ РФ в честь Дня военно-морского флота России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. «В парадном строю были задействованы современные боевые корабли ВМФ России: дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Краснодар", фрегат "Адмирал Горшков", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", а также морской тральщик "Владимир Емельянов". Сирийские военно-морские силы на параде представил морской тральщик "Хатын" В отдельных элементах военно-морского парада принимали участие противодиверсионные катера типа "Кадет" и "Раптор"», - говорится в сообщении. Мероприятия начались с обходом принимающим парад командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Андреем Сердюковым и командующим парадом, капитаном первого ранга Дмитрием Добрыниным. После обхода на борту фрегата «Адмирал Горшков» состоялась торжественная церемония отличившихся военных моряков. В качестве почетных гостей на параде присутствовали посол России в Сирии Александр Ефимов, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас и главнокомандующий ВМС Сирии Мухсен Асаад Иса. Ранее «Звезда» показала кадры со Дня ВМФ на Северном флоте. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика