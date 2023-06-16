Путин: Запад ненавидел «Аль-Каиду»*, но когда она начала воевать с РФ на Кавказе, это было забыто

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Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сделали вид, что забыли деяния террористов «Аль-Каиды»*, когда она начала воевать против РФ на Кавказе.

«Давайте вспомним кровавые события у нас на Кавказе в конце 1990-х - начале 2000-х. Что происходило? Все проклинали "Аль-Каиду"*. Но когда "Аль-Каида"* начала воевать против нас на Кавказе - забыли все. Если можно использовать что-то в борьбе с Россией - используется на полную катушку. В том числе та же самая "Аль-Каида"* использовалась», - сказал он.

Путин добавил, что сейчас на Украине в борьбе с Россией используют неонацистов. До этого он заявил, что его друзья-евреи называют украинского президента Владимира Зеленского позором еврейского народа.

Также глава государства попросил показать участникам ПМЭФ историческую хронику преступлений бандеровцев.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.