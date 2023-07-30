Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ

Накануне глава государства пообещал семье решить вопрос с дорогой до Санкт-Петербурга.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Глава государства пожал руку главе семейства Вадиму Горелову.

Вчера мужчина в ходе общения с президентом рассказал о планах посетить Северную столицу. Кроме того, многодетный отец выразил желание лично встретиться с Владимиром Путиным и пожать ему руку.

Однако выяснилось, что семья прибывает в Петербург так, что не попадает на Главный военно-морской парад. Владимир Путин пообещал решить вопрос с дорогой до Санкт-Петербурга.

Напомним, в минувшую субботу глава государства пообщался по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».