Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Накануне глава государства пообещал семье решить вопрос с дорогой до Санкт-Петербурга.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Российский президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которой помогли приехать на Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Глава государства пожал руку главе семейства Вадиму Горелову.
Вчера мужчина в ходе общения с президентом рассказал о планах посетить Северную столицу. Кроме того, многодетный отец выразил желание лично встретиться с Владимиром Путиным и пожать ему руку.
Однако выяснилось, что семья прибывает в Петербург так, что не попадает на Главный военно-морской парад. Владимир Путин пообещал решить вопрос с дорогой до Санкт-Петербурга.
Напомним, в минувшую субботу глава государства пообщался по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».