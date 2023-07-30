Розенбаум в День ВМФ рассказал, что гордится за страну, у которой есть такой флот
Певец Александр Розенбаум рассказал, что гордится за Россию, у которой есть такой мощный флот.
«Гордость за страну, которая имеет такой флот, гордость за людей, которые имеют профессию, обеспечивающую такой мощный флот. Вооруженные силы страны - это достояние любой страны, а флот в первую очередь», - заявил он «Звезде».
Певец также рассказал, что в свое время проходил службу на флоте, а День ВМФ считает не только праздником тех, кто служил, но и вообще всей страны.
«Звезда» показала лучшие кадры Главного военно-морского парада, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. В честь праздника корабли прошли кильватерными колоннами перед глазами зрителей, наблюдающих зрелище, которое можно увидеть лишь раз в году.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.