Розенбаум в День ВМФ рассказал, что гордится за страну, у которой есть такой флот

Также музыкальный исполнитель вспомнил о своей службе в ВМФ и тепло отозвался о военных моряках.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Певец Александр Розенбаум рассказал, что гордится за Россию, у которой есть такой мощный флот.

«Гордость за страну, которая имеет такой флот, гордость за людей, которые имеют профессию, обеспечивающую такой мощный флот. Вооруженные силы страны - это достояние любой страны, а флот в первую очередь», - заявил он «Звезде».

Певец также рассказал, что в свое время проходил службу на флоте, а День ВМФ считает не только праздником тех, кто служил, но и вообще всей страны.

«Звезда» показала лучшие кадры Главного военно-морского парада, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. В честь праздника корабли прошли кильватерными колоннами перед глазами зрителей, наблюдающих зрелище, которое можно увидеть лишь раз в году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.