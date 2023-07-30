Морской бой и вальс буксиров устроили в ходе военно-морского парада в Новороссийске

Был также разыгран сценарий освобождения захваченного условными террористами судна и высадки десанта.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня в Новороссийске прошел военно-морской парад в честь дня ВМФ России. В ходе него продемонстрировали морской бой и вальс буксиров.

Также разыграли сценарий освобождения захваченного условными террористами судна и высадки десанта.

Напомним, также сегодня в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад. В нем участвовали 45 кораблей, подводных лодок, катеров, а также порядка трех тысяч военнослужащих.

На мероприятии присутствовал российский президент Владимир Путин. Глава государства поздравил моряков с праздником.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.