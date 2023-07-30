Путин попрощался с лидерами стран Африки, посетившими Главный парад ВМФ

На трибуне для гостей парада присутствовали лидеры африканских стран, участвовавшие в саммите Россия-Африка.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин попрощался с иностранными гостями, которые посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Глава государства обменялся с ними рукопожатиями и несколькими фразами.

На трибуне для гостей парада присутствовали иностранные делегации, в частности, лидеры африканских стран, участвовавшие в саммите Россия-Африка.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, а также главы четырех африканских государств будут участвовать в параде в честь Дня ВМФ.