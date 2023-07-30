В Североморске прошла береговая часть парада в честь Дня ВМФ России

Парады на День ВМФ проходят в нескольких городах России, в том числе в Североморске.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В главном городе Северного флота - Североморске - проходит береговая часть парада в честь Дня Военно-морского флота России.

В этот день военнослужащие Северного флота меняют повседневную форму на парадную. Одетые с иголочки они с безупречной выправкой уверенно чеканят шаг.

В морской части принял участие многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов», который ранее был участником Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

День ВМФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. По всей стране проводятся парады и праздничные мероприятия. Главный парад с участием президента РФ Владимира Путина традиционно проходит в Петербурге и Кронштадте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.