В стране и мире В стране и мире Главный военно-морской парад-2023 ТЕГИ

Путин заявил, что русский флот не раз неприступной крепостью вставал на пути врага

11:28 30.07.2023
Его главным предназначением является защита Отечества, подчеркнул российский лидер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Русский флот не раз неприступной крепостью вставал на пути врага. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе своей речи перед началом Главного военно-морского парада.

«История развития нашего Военно-Морского Флота сформировала его суть, его главное предназначение», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, его главное предназначение состоит в том, чтобы защищать нашу Родину.

Сегодня, 30 июля, в России отмечается День Военно-Морского Флота. Путин принимает Главный парад, который проходит в Санкт-Петербурге.

В этом году торжественном строем проплывут 45 кораблей, катеров и подводных лодок. В параде участвуют приблизительно 3 тыс. военнослужащих.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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