Путин прибыл на Главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге.
Российский лидер приехал в Петропавловскую крепость, где ему о готовности к параду доложил главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов.
Затем глава государства на одном катере вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ начали движение к строю кораблей.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.