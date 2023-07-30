Путин и Шойгу приветствуют экипажи кораблей перед Главным военно-морским парадом

Главный военно-морской парад проводится в Санкт-Петербурге в день ВМФ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу начали обход строя кораблей в Санкт-Петербурге.

Главный парад на День ВМФ проходит в Петербурге и Кронштадте. Путин обходит на катере парадные линии кораблей и поздравляет личный состав с праздником. Сопровождают его главком ВМФ России Николай Евменов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В этом году в параде участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих.

В День ВМФ в разных городах России проводятся торжественные мероприятия и парады кораблей, но главный Военно-морской парад традиционно проходит в Северной столице. Трансляцию праздника сморите на нашем сайте.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.