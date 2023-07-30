Главный парад на День ВМФ проводится в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

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Корабли в Санкт-Петербурге выстроились, готовые к Главному военно-морскому параду на День ВМФ.

В этом году в параде участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих.

Отмечать главный военно-морской праздник страны будут и в других приморских городах - базах ВМФ: Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске, Каспийске, а также сирийском порту Тартус. Но Главный военно-морской парад проводится в Петербурге и Кронштадте. Принимает его президент РФ Владимир Путин. Сопровождает его главком ВМФ России Николай Евменов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.