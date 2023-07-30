Командующий Моисеев рассказал о высочайшей степени готовности Северного флота ко Дню ВМФ

Он подчеркнул, что День ВМФ - главный праздник для всех моряков.

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Командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал о высочайшей степени готовности флота ко Дню ВМФ.

«Северный флот подошел с высочайшей степенью готовности, как и должен соответствовать статусу своему, подошел с высочайшим уровнем подготовки. В том числе, подготовки к сегодняшнему празднику. Для нас это главный праздник, для всех моряков», - подчеркнул он.

В главном городе Северного флота - Североморске все готово к проведению Парада на День ВМФ. На рейде в едином строю парадный строй боевых кораблей и подводных лодок. Впервые в этот день в родной базе находится многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов», который ранее был участником Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

День Военно-морского флота России не привязан к конкретной дате. Праздник отмечается последнее воскресенье июля, в этом году он впадает на 30-е число. В День ВМФ в разных городах России проводятся торжественные мероприятия и парады кораблей, но главный Военно-морской парад традиционно проходит в Северной столице.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.