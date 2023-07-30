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Самый большой парусник и подлодки поучаствуют в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте

Сергей Лебедев
10:32 30.07.2023
Также в статическом показе участвуют малый ракетный корабль «Мытищи» и корвет «Бойкий».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Кронштадте уже ожидают начала Главного военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ России. Его основными участниками станут одиннадцать боевых кораблей Военно-Морского Флота и одна подводная лодка. Они сейчас выстраиваются в парадную линию.

В статическом показе участвуют подводная лодка «Дмитров», малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», самый большой парусник в мире «Седов», а также самый быстроходный парусник «Мир».

Ранее торжественно встретили День ВМФ во Владивостоке. В параде приняли участие шесть кораблей и подлодка «Петропавловск-Камчатский». Длина строя превысила 1300 метров.

Также праздник уже отметили в Хабаровске. Там в параде приняли участие шесть судов Росгвардии и пограничников проплыли от Амурского утеса и совершили пуск залпов.

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