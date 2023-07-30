Путин о возможности столкновения РФ с НАТО: мы всегда готовы к любому сценарию
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможности военного столкновения с Североатлантическим альянсом, заявил, что Россия всегда готова к любому сценарию.
«Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет», - сказал он.
Также российский лидер рассказал, что по инициативе Соединенных Штатов Америки был создан специальный механизм для предотвращения возможных конфликтов. По его словам, руководители определенных подразделений России и США напрямую контактируют друг с другом и имеют возможность обсудить любую кризисную ситуацию.
«Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет, но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы», - резюмировал Путин.
На пленарном заседании саммита «Россия - Африка», которое прошло 28 июля, глава государства заявил, что Вашингтон, НАТО и Киев отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова. Путин отметил, что Россия готова к диалогу, но не может навязывать свое желание.