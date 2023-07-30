В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин о возможности столкновения РФ с НАТО: мы всегда готовы к любому сценарию

Максим Крюков
00:58 30.07.2023
Российский лидер подчеркнул, что ни одна из сторон не хочет военного столкновения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможности военного столкновения с Североатлантическим альянсом, заявил, что Россия всегда готова к любому сценарию.

«Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет», - сказал он.

Также российский лидер рассказал, что по инициативе Соединенных Штатов Америки был создан специальный механизм для предотвращения возможных конфликтов. По его словам, руководители определенных подразделений России и США напрямую контактируют друг с другом и имеют возможность обсудить любую кризисную ситуацию.

«Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет, но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы», - резюмировал Путин.

На пленарном заседании саммита «Россия - Африка», которое прошло 28 июля, глава государства заявил, что Вашингтон, НАТО и Киев отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова. Путин отметил, что Россия готова к диалогу, но не может навязывать свое желание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:46 В стране и мире
Видео
Путин: Россия ударила по местам производства беспилотников, которыми Киев атаковал Крымский мост
23:37 В стране и мире
Видео
«Мы всегда готовы к любому сценарию»: Путин прокомментировал активизацию ВВС США в Сирии
23:42 В стране и мире
Видео
Путин ответил на вопрос о возвращении боевиков Азова* из Турции
22:47 В стране и мире
Видео
«Ведущий голос и автомат Калашникова»: Путин оценил роль России в освобождение Африки
21:58 В стране и мире
В России заработает федеральная информационная система такси
Популярное
Видео
Путин процитировал Манделу, говоря о государственном суверенитете
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
Видео
Народный фронт и внук основателя Воздушно-десантных войск объявили сбор «За ВДВ»
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.