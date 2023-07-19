В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде одобрили закон о штрафах для пособников иноагентов

Вероника Волосунова
14:04 19.07.2023
Штрафы в размере до 300 тысяч рублей грозят пособникам иноагентов за неисполнение в срок требований или предписаний Минюста.
В Совфеде одобрили закон о штрафах для пособников иноагентов
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

На заседании Совета Федерации в среду были одобрены законы о полномочиях Министрества юстиции РФ по контролю за иноагентами и о штрафах для их пособников.

Согласно первому закону, у Минюста РФ появляются полномочия «по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах». Помимо этого, он дополняет 255-ФЗ. Действия или бездействие органов публичной власти, организаций, должностных и физических лиц при осуществлении своей деятельности не должны способствовать нарушению иноагентом российского законодательства об иностранных агентах.

В законе также предусматривается запрет на получение иноагентами государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе если они работают в творческой сфере деятельности. Более того, закон позволяет проводить плановые и внеплановые проверки в отношении иноагентов.

Согласно второму закону, который одобрили в Совфеде, для пособников иноагентов предусматриваются штрафы в размере до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений Минюста. Для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 70 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов семь лиц и две организации -  объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*. 

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:13 Армия
МО РФ: наступающие российские бойцы овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области
12:38 В стране и мире
Пушилин передал матери Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»
11:38 В стране и мире
В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся
06:01 В стране и мире
Взрывы прогремели в Киеве и области
00:24 В стране и мире
В полиции раскрыли детали операции по спасению похищенной в Шахтах шестилетней девочки
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.