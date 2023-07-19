В Совфеде одобрили закон о штрафах для пособников иноагентов

Штрафы в размере до 300 тысяч рублей грозят пособникам иноагентов за неисполнение в срок требований или предписаний Минюста.

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На заседании Совета Федерации в среду были одобрены законы о полномочиях Министрества юстиции РФ по контролю за иноагентами и о штрафах для их пособников.

Согласно первому закону, у Минюста РФ появляются полномочия «по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах». Помимо этого, он дополняет 255-ФЗ. Действия или бездействие органов публичной власти, организаций, должностных и физических лиц при осуществлении своей деятельности не должны способствовать нарушению иноагентом российского законодательства об иностранных агентах.

В законе также предусматривается запрет на получение иноагентами государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе если они работают в творческой сфере деятельности. Более того, закон позволяет проводить плановые и внеплановые проверки в отношении иноагентов.

Согласно второму закону, который одобрили в Совфеде, для пособников иноагентов предусматриваются штрафы в размере до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений Минюста. Для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 70 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов семь лиц и две организации - объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*.

*- физическое лицо или организация, выполняющие функции иностранного агента.