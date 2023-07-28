Армия Армия Армия

В акватории Черного моря отработали пуски ракет «Уран», «Москит» и «Х-31А»

07:14 28.07.2023
В учении задействовали ракетные катера «Ивановец» и «Р-60», расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и истребители Су-30СМ.
В акватории Черного моря отработали пуски ракет «Уран», «Москит» и «Х-31А»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с ракетными стрельбами по судну-мишени в западной части акватории Черного моря. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В учении задействовали группировку разнородных сил в составе расчетов береговых ракетных комплексов «Бал», ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60», а также многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Были выполнены пуски противокорабельных ракет берегового базирования «Уран» и ракет морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А». Стрельбы выполнены успешно. Прямыми попаданиями ракеты поразили мишень.

Напомним, недавно в акватории Белого моря прошли учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота, в ходе которых отработали оказание помощи «аварийной» подводной лодке.

Учебные задачи выполнил экипаж автономного спасательного аппарата АС-36 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:07 В стране и мире
Япония запретила экспорт в РФ авто с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридов
04:12 В стране и мире
Собянин: ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника
05:00 Армия
Видео
Корабли ВМФ РФ и ВМС Китая начали совместное патрулирование акватории Тихого океана
04:50 В стране и мире
Видео
В Шахтерске загорелась нефтебаза после удара боевиков
03:33 В стране и мире
СК начал проверку после вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии
Популярное
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.