В акватории Черного моря отработали пуски ракет «Уран», «Москит» и «Х-31А»

В учении задействовали ракетные катера «Ивановец» и «Р-60», расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и истребители Су-30СМ.

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В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с ракетными стрельбами по судну-мишени в западной части акватории Черного моря. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В учении задействовали группировку разнородных сил в составе расчетов береговых ракетных комплексов «Бал», ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60», а также многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Были выполнены пуски противокорабельных ракет берегового базирования «Уран» и ракет морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А». Стрельбы выполнены успешно. Прямыми попаданиями ракеты поразили мишень.

Напомним, недавно в акватории Белого моря прошли учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота, в ходе которых отработали оказание помощи «аварийной» подводной лодке.

Учебные задачи выполнил экипаж автономного спасательного аппарата АС-36 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.