В Красноярском крае при пожаре погибли супруги и их внучка

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В ночь на субботу в селе Дзержинское Красноярского края сгорел жилой дом. В результате пожара погибли 57-летняя женщина, ее 76-летний мужчин и их 14-летняя внучка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК России.

Отмечается, что тела были обнаружены с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки из-за двух морозильных камер, подключенных в один удлинитель.

Напомним, недавно в Королеве два человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме. Один из погибших оказался пожарным.

Не исключено, что причиной возгорания мог стать поджог. Возбуждено уголовное дело.