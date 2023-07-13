В стране и мире Власти Запорожья сообщили о задержании украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС Сергей Лебедев Боевики якобы планировали осуществлять лазерную наводку. © Фото: Russian Look, GlobalLookPress Читайте нас на: Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что сотрудники спецслужб задержала украинских боевиков, готовивших атаку на ЗАЭС. Они должны были осуществлять лазерную наводку ракет на атомную электростанцию. «Террористов готовили в Германии британские инструкторы», - рассказал Владимир Рогов. Напомним, ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на станции никуда не исчезла. Он отметил, что пока удалось уйти от худшего сценария развития ситуации. Однако, по его словам, это еще ничего не гарантирует. Экспертное мнение и аналитика