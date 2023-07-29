Расчет «Мсты-С» сержанта Доржиева уничтожил более 20 боевиков на Южно-Донецком направлении

Несмотря на ответный огонь со стороны противника, российским бойцам удалось нанести точное и эффективное огневое поражение неприятелю.

© Видео: Минобороны России © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, как расчет «Мсты-С» под командованием сержанта Жаргала Доржиева отразил атаку украинских боевиков на участке Южно-Донецкого направления.

Он уточнил, что расчету Доржиева поставили задачу подавить и уничтожить технику и живую силу украинских боевиков для того, чтобы не позволить неприятелю продвинуться в направлении оборонительных позиций российских войск.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям расчет сержанта Доржиева , несмотря на ответный огонь со стороны противника, нанес точное и эффективное огневое поражение», - заявил Чехов.

Таким образом наши бойцы ликвидировали более 20 националистов и несколько боевых бронемашин. Атаку удалось отразить, позиции российских войск были удержаны.

Ранее «Звезда» рассказала, как работают гаубицы «Мста» в зоне специальной военной операции.

По последним данным российского оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции по защите народных республик Донбасса наши бойцы уничтожили 11 010 танков и других боевых бронемашин неприятеля.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.