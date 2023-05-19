«Танк разрывает на 300 метров»: как работают гаубицы «Мста» в зоне спецоперации

Почти 70 артиллерийских подразделений националистов за сутки поразили российские военные. Удары наносят в том числе из самоходок «Мста-С».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самоходки «Мста-С» разбирают вражеские укрытия, выковыривают пехоту из дзотов, дотов и блиндажей. Это очень мощные и дальнобойные орудия, бьющие на десятки километров, но в этот раз цель гораздо ближе, потому что линия соприкосновения совсем рядом - где-то в 3-4 километрах.

Самоходки «Мста» Центрального военного округа работают парами, в разы повышая эффективность стрельбы. Залп - и снаряд прилетает точно в пехоту националистов, пытавшихся укрыться густом лесу. Метко отработав, самоходки быстро покидают место стрельбы.

Преимущество «Мста-С» еще в том, что она может очень быстро сменить позицию. На это уходит очень мало времени: достаточно завести двигатель, дать полный газ - и как можно быстрее и дальше уехать с места, откуда был произведен залп.

«Колоссальный опыт приобрели. Где-то узнали, что не пишут в книжках, где-то по-простому. Именно промеж сосен, деревьев научились маневрировать. Противник тоже научен, и при стрельбе мы в любой момент готовы покинуть позицию очень быстро. И днем, и ночью в этом [самоходка] нас спасает», - рассказывает командир орудия с позывным «Сорок первый».

На других позициях работает также расчет «Мсты», только не самоходной, а буксируемой. Эффективность та же.

«За последнее время - уничтожили танк. Огневая задача пришла полтретьего ночи. Дальность 21 км была. Уничтожили с четвертого снаряда. Если попадаем в танк, в боеукладку, то его разрывает на 200-300 метров. Башня отлетает на метров 50. Частыми целями являются операторы БПЛА, которые засели в лесополосах. Вычисляют их по излучению. Нам приходит цель - в течение двух минут поражаем», - рассказывает командир гаубичной батареи с позывным «Маэстро».

По врагу ведут огонь минометчики: мина за миной, как из автомата, беглый огонь.

Самое опасное и принципиальное в работе артиллеристов - это контрбатарейная борьба. Уничтожить орудие противника вместе с расчетом - значит сохранить жизни наших бойцов на передовой. Только за сутки наши воины поразили 68 артиллеристских подразделений ВСУ. С начала спецоперации уничтожено почти 5000 вражеских минометов, ствольных и реактивных орудий.