В УПЦ отметили, что празднование Рождества 7 января «соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме».

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Каноническая Украинская православная церковь продолжит отмечать Рождество 7 января. Об этом заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, сообщает ТАСС. По его словам, большинство жителей страны будут встречать так, как это делали раньше.

Климент отметил, что празднование Рождества 7 января «соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме». По его словам, там все главные торжества совершаются по юлианскому.

Напомним, недавно Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря. Документ одобрила Верховная рада 14 июля.

Ранее Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход с 1 сентября на новоюлианский церковный календарь. Это решение не отразится на Пасху и праздники, даты которых определяются по лунному календарю.