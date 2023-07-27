Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь

Решение о переходе на новый календарь было принято на Архиерейском соборе в мае этого года. Сейчас его окончательно утвердили.

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Православная церковь Украины (ПЦУ) утвердила переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября, сообщает «Страна.ua». Соответствующее решение было принято на Поместном соборе, проведенном в Софийском соборе в Киеве.

Новоюлианский календарь используется рядом православных церквей. По нему Рождество празднуется 25 декабря, а не 7 января. Крещение Господне отмечается 6 января, а не 19, а День Святителя Николая — 6 декабря вместо 19 декабря. Пасху и праздники, религиозные даты которых определяют по лунному календарю, данное решение не затронет.

Подробнее о гонениях на православную церковь и ее прихожан на Украине смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.