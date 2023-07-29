В России растет популярность отдыха в кемпингах и глэмпингах

Однако в некоторых регионах еще не достаточно организован культурный отдых туристов.

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Названы регионы с самым большим числом глэмпингов. В тройку лидеров вошли Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. В России всего насчитывается около 400 таких организованных мест отдыха. Однако эксперты считают, что этого мало.

Например, в Мурманской области наличие глэмпингов буквально спасло бы ситуацию. Сейчас в регионе наблюдается нашествие рыбаков и туристов. Часто они останавливаются в полевых лагерях, вокруг которых появляется очень много мусора.

«Туристов много. Ведут себя по-хамски, не соблюдают правила движения, мусор не вывозят», - говорят местные жители.

В России начался развиваться внутренний туризм. Особенно популярны путешествия на авто, поэтому важно сделать такой вид отдыха культурным. Примером могут послужить южные регионы.

Так, в Краснодарском крае туристам предоставляют достаточно качественный сервис. Люди приезжают со всей страны.

Напомним, ранее в Таиланде заявили о росте числа туристов из России на 1000%. За первое полугодие страну посетили около 791 574 россиян.