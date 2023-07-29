Бойцы группировки «Центр» уничтожили 150 украинских боевиков и десятерых взяли в плен

В рамках контрбатарейной борьбы были поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

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Российские бойцы группировки сил «Центр» уничтожили больше 150 украинских националистов. Об этом «Звезде» сообщил руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, еще 10 боевиков сдались в плен.

Артиллеристы группировки разгромили боевую машину пехоты, две бронемашины, три пикапа и ликвидировали больше 150 боевиков, сообщил Савчук. Меньше чем за месяц в плен сдались более 40 украинских военных.

Противник потерял танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. Российские артиллеристы уничтожили их в рамках контрбатарейной борьбы. Средствами ПВО были сбиты два беспилотника и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее «Звезда» сообщала, что артиллерия группировки «Днепр» нанесла удар по украинским ДРГ в Херсонской области. Там удалось ликвидировать командно-наблюдательный пункт диверсантов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.