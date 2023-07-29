Артиллерия группировки «Днепр» накрыла украинские ДРГ в Херсонской области

В районе Антоновки, Широкой Балки и Приднепровского противник потерял два минометных расчета, автомобильную технику и личный состав.

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Диверсионно-разведывательные группы противника попали под плотный огонь артиллеристов группировки войск РФ «Днепр», сообщил «Звезде» руководитель пресс-центра группировки майор Роман Кодрян.

Разведчики обнаружили сосредоточение ДРГ противника в районе населенного пункта Садовое в Херсонской области. Артиллеристы устроили боевикам огневой налет. При этом нашим бойцам удалось ликвидировать командно-наблюдательный пункт диверсантов.

На херсонском направлении бойцы группировки нанесли удар по скоплениям живой силы националистов в районе Антоновки, Широкой Балки и Приднепровского. Противник потерял два минометных расчета, автомобильную технику и личный состав подразделения.

Ранее «Звезда» сообщала об уничтожении живой силы и техники украинских националистов на правом берегу Днепра экипажами 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.