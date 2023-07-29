Экипажи самоходок «Нона-С» уничтожили националистов на правом берегу Днепра

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Экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск каждый день уничтожают живую силу и технику украинских националистов. Боевики пытаются осуществлять передислокацию и ротацию на правом берегу Днепра.

Подразделения противника постоянно перебрасывают силы и средства по прибрежным дорогам. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийского подразделения российских десантников.

Экипажи самоходных орудий «Нона-С» совершили марш на позиции и открыли огонь по навесной траектории с открытых позиций прямой и полупрямой наводкой. Разведку проводили расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Они же корректировали огонь и контролировали поражение целей.

Выполнив задачу, артиллеристы-десантники сразу же сменили позиции.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как экипаж «Ноны-СВК» выжил и выполнил задачу после прилета вражеского снаряда на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.