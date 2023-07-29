Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии
Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper «коалиции» с самолетом Су-34 ВКС России произошло в Сирии, сообщает замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Инцидент произошел 28 июля в 07.55 на высоте 5 000 метров в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка.
Российские летчики предотвратили столкновение. При этом полет дрона коалиции в этом районе в очередной раз не был деконфликтован в соответствии с договоренностями двух стран.
Кроме того, российский беспилотник «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию на каналы управления 27 июля в районе населенного пункта Эль-Анкави провинции Хама. При была совершена попытка подмены навигационного поля, говорится в сообщении.
Российская сторона обеспокоена явным провокационным и агрессивным характером действий в отношении беспилотных летательных аппаратов ВКС России, заявил Гуринов.
Ранее сообщалось об опасном сближении MQ-9 Reaper с парой российских истребителей Су-35 и Су-34 в районе Эль-Баб в 07:34 на высоте чуть более 6 000 тысяч метров. Кроме того, ЦПВС сообщал о воздействии системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.