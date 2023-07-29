«Теперь кромешный ад»: как жители юга Европы борются с мощными пожарами

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Адриатическое побережье Хорватии сейчас похоже на находящуюся на другом берегу моря Италию, если бы там извергался Везувий. Столб дыма от пожаров поднимается на сотни метров над землей. Огнем охвачены уже сотни гектаров леса рядом с популярными курортами: городами Сплит и Дубровник и на острове Чиово.

В Италии пожары бушуют сразу в нескольких регионах страны. В сицилийских Сиракузах побит температурный рекорд: столбики термометров поднялись до 47,6 градусов. Жару добавляют поджигатели, одного из вредителей заметили в области Калабрия. Власти региона крайне возмущены: ситуация повторяется из года в год. Помимо фермеров и их костров, которые приводят к пожарам, в области появляются целые банды поджигателей.

«Калабрия - цивилизованный регион, но у нас есть несколько идиотов, которые устраивают лесные пожары, как и этот поджигатель, которого мы поймали вчера», - рассказал глава правительства региона Калабрия Роберто Оккьюто.

Не лучше ситуация и в Греции. Полыхает и материковая часть страны, и многочисленные острова Эгейского моря. На опубликованных в соцсетях кадрах видны последствия страшного пожара на острове Родос. Местные жители не только лишились имущества, пострадал едва ли не единственный надежный источник дохода здесь - туристический бизнес.

«На острове нет туристов, а мы зависим от туристов, ждем туристического сезона, чтобы начать работать, а теперь все обратилось в ничто! Это был рай земной, а теперь кромешный ад! Посмотрите: все сгорело. Мы понесли ущерб в 200 тысяч евро, а, наверное, и намного больше. Все уничтожено», - поделилась местная жительница.

«Я видел, как один парень, настоящий атлет, боролся с огнем пять часов кряду, и я видел, как он плачет. Я запомню это навсегда. Это когда люди, которые оказываются в тяжелых обстоятельствах, вроде войны. Очень печально видеть, когда такие храбрые люди плачут как дети», - сказал местный житель Адонис Хацисаввас.

На фоне этих пожаров и аномальной жары, которая накрыла в последние дни Европу, снова активно начали раздаваться голоса о глобальном потеплении и о том, что причиной бедствий является человеческая деятельность по разрушению экологии планеты.

«Просто сейчас на юге Европы сухо и жарко, и поэтому пожары приобретают такой характер катастрофический. Периоды сухой погоды становятся более частыми и экстремальными, поэтому и пожары становятся, скажем так, более катастрофичными. Нужно готовиться к лесным пожарам. Поддерживать в порядке леса, извлекать сухостой, делать просеки, сажать молодые леса, которые меньше подвержены пожарам», - заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Продолжает полыхать и Турция, и ей уже больше недели в борьбе с огнем помогают российские самолеты Бе-200.

Последние победы российских летчиков - ликвидация природных пожаров в окрестностях городов Измир и Балыкесир. Это труднодоступная местность, и наши пилоты, использовав все свое мастерство, брали воду из небольшого местного озера, где очень мало места для маневра. Только на эти 2 пожара было сброшено 46 тонн воды. В целом ситуация с лесными пожарами по всей южной Европе, а также на североафриканском побережье Средиземного моря и в Сирии продолжает оставаться крайне сложной.

Ранее были опубликованы кадры работы российских Бе-200 в курортном районе Антальи. Пилотам пришлось работать при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе. Воду из моря забирали в условиях повышенного волнообразования.