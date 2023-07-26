Восемьсот тонн воды с неба: кадры работы российских Бе-200 в курортном районе Антальи

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Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России ликвидируют пожар в курортном районе Антальи. За прошедший день воздушные суда совершили семь вылетов, 79 сбросов воды общим объемом более 800 тонн на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья.

«Особенность сегодняшнего пожара была та, что воду забирали с моря, бросали тут же на горы, тушение было в горах. Пожар недалеко от отелей и пляжной зоны», - рассказал командир воздушного судна Бе-200 ЧС Олег Филатов.

Пилотам пришлось работать при сильном задымлении и плохой видимости в сложном гористом рельефе. Воду из моря забирали в условиях повышенного волнообразования. Основной задачей специалистов МЧС России была защита от огня отелей и других объектов инфраструктуры на побережье.

Ранее сообщалось, что местные спасатели самостоятельно не справляются с ситуацией. Огонь добрался до Кемера и все ближе подходит к побережью, где в это время отдыхают тысячи туристов.