В стране и мире Посольство Китая в США прокомментировало выделение Тайваню военной помощи Владимир Рубанов Представитель дипмиссии заявил, что Вашингтон должен перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе. © Фото: ,Walid Berrazeg, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Посольство КНР в Вашингтоне призвало США прекратить продавать оружие Тайваню и провоцировать напряженность в Тайваньском проливе. Об этом РИА Новости заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй. Китайское посольство призвало США уважать принцип «одного Китая», а также придерживаться трех совместных коммюнике КНР-США. Вашингтон должен перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе, говорится в заявлении дипломата. Ранее президент США Джозеф Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену выделить военную помощь Тайваню в размере 345 миллионов долларов. Как сообщал телеканал ABC, в пакет вооружений войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. Оружие выделят из резервов Минобороны США. Экспертное мнение и аналитика