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Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»

Елизавета Кондрикова
21:07 29.07.2023
Глава музея украинской истории во Второй Мировой войне сообщил о планах очередного переименования в рамках «дерусификации».
Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»
© Фото: Volker Preusser, Globallookpress
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Монумент «Родина-мать» в Киеве решили переименовать в «Украину-мать», сообщил глава музея украинской истории во Второй Мировой войне Юрий Савчук. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на «Украинское радио».

Этот вопрос обсуждался на заседании ученого совета. Ожидается, что окончательное решение об изменении названия памятника будет принято 24 августа в День независимости Украины.

В настоящее время на Украине ведется активная программа по переименования географических названий и различных наименований в рамках «дерусификации». К примеру, в конце июля стало известно о смене названий семи населенных пунктов в стране: среди прочих село Московское было переименовано в Киевское.

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