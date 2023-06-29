Верховная рада также переименовала поселки Ленинка и Первомайское Винницкой области в Приветное и Гадаи соответственно.

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Село Московское в Шосткинском районе Сумской области Украины теперь будет называться Киевское. О соответствующем постановлении Верховной рады сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Политик также сообщил в своем Telegram-канале, что поселок Ленинка в Винницкой области переименован в Приветное, поселок Первомайское из этого же региона - в Гадаи, село Лопухов в Закарпатской области - в Брустуры. В общей сложности названия были изменены у семи населенных пунктов.

Тренд киевского режима на переименование географических объектов также поддержала Польша. Так, в Варминско-Мазурском воеводстве страны начали устанавливать новые дорожные знаки, которые будут указывать маршрут на Крулевец вместо Калининграда. По данным Главного управления национальных дорог и автомагистралей, в данном воеводстве имеется 26 щитов с указанием российского Калининграда. Отмечается, что все они будут заменены.

* Алексей Гончаренко - физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.