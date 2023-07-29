В России заработает федеральная информационная система такси
Правительство РФ утвердило постановление о запуске федеральной информационной системы легкового такси. Она заработает в России с 1 сентября 2023 года, об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными», - передала пресс-служба.
Вместе с системой станут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказов. Данные из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в информационную систему. Это сделано для обеспечения «прозрачности и законности» перевозок в такси.
Ранее в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, в соответствии с которым ФСБ сможет круглосуточно отслеживать данные заказов легкового такси. Постановление также вступит в силу с 1 сентября 2023 года.