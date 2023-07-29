Нижний Новгород «ушел под воду» после аномального ливня
Коммунальщики спешно прочищают ливневые стоки от мусора и листвы, убирают поваленные деревья.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: yuriy_shalabaev, Telegram
Мощные ливни обрушились на Нижний Новгород. По данным синоптиков, за неполный час выпала месячная норма осадков.
«Упало 98 деревьев. Большинство из них убраны, оставшиеся - в работе. Ночью и весь завтрашний день ликвидация последствий ливня и урагана будет продолжена», - сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Сигналы о падении деревьев продолжают поступать, уточнил градоначальник. Аварийно-спасательные бригады, дорожники и другие службы задействованы в расчистке дворов и дорог.