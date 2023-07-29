В стране и мире Нижний Новгород «ушел под воду» после аномального ливня Ян Брацкий Коммунальщики спешно прочищают ливневые стоки от мусора и листвы, убирают поваленные деревья. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: yuriy_shalabaev, Telegram Читайте нас на: Мощные ливни обрушились на Нижний Новгород. По данным синоптиков, за неполный час выпала месячная норма осадков. «Упало 98 деревьев. Большинство из них убраны, оставшиеся - в работе. Ночью и весь завтрашний день ликвидация последствий ливня и урагана будет продолжена», - сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале. Сигналы о падении деревьев продолжают поступать, уточнил градоначальник. Аварийно-спасательные бригады, дорожники и другие службы задействованы в расчистке дворов и дорог. © yuriy_shalabaev Telegram Основной работой коммунальщиков стала прочистка ливневых стоков и канализации от сносимого в них потоками воды мусора и опавшей листвы. © yuriy_shalabaev Telegram А вот жители столичного региона скоро смогут перевести дух и отдохнуть от непрекращающихся ливней. Циклон, который формирует пасмурную погоду над столицей, смещается на северо-восток. По данным синоптиков, следующая неделя порадует солнцем и теплом. Экспертное мнение и аналитика