В стране и мире Синоптик Леус: влияющий на погоду в Москве циклон постепенно уходит Ян Брацкий По прогнозам синоптиков, новая неделя в столичном регионе начнется с солнечной и теплой погоды. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Промочивший Москву до нитки циклон постепенно смещается на северо-восток. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В вечерние часы дожди будут прекращаться на западе и в центре столичного региона, а вот на востоке они еще сохранятся и сегодняшней ночью, и местами в воскресенье», - предупредил он жителей региона в беседе с RT. В целом, в большинстве районов Московской области в воскресенье установится переменная облачность и комфортная температура. «За погоду будет отвечать антициклон с Запада... Будет заметно теплее. Если сегодня +18…+19 °С, то завтра +22…+24 °С в Москве и +20…+25 °С на территории области», - пообещал синоптик. Новая рабочая пятидневка начнется с сухой и солнечной погоды, спрогнозировал Леус. Минувшая неделя для жителей и гостей столичного региона выдалась мокрой и ветреной. В минувшую пятницу начались анонсированные метеорологами тропические дожди, в некоторых регионах столицы они сопровождались грозами. Экспертное мнение и аналитика