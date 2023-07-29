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Синоптик Леус: влияющий на погоду в Москве циклон постепенно уходит

Ян Брацкий
15:32 29.07.2023
По прогнозам синоптиков, новая неделя в столичном регионе начнется с солнечной и теплой погоды.
Синоптик Леус: влияющий на погоду в Москве циклон постепенно уходит
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Промочивший Москву до нитки циклон постепенно смещается на северо-восток. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В вечерние часы дожди будут прекращаться на западе и в центре столичного региона, а вот на востоке они еще сохранятся и сегодняшней ночью, и местами в воскресенье», - предупредил он жителей региона в беседе с RT.

В целом, в большинстве районов Московской области в воскресенье установится переменная облачность и комфортная температура.

«За погоду будет отвечать антициклон с Запада... Будет заметно теплее. Если сегодня +18…+19 °С, то завтра +22…+24 °С в Москве и +20…+25 °С на территории области», - пообещал синоптик.

Новая рабочая пятидневка начнется с сухой и солнечной погоды, спрогнозировал Леус. Минувшая неделя для жителей и гостей столичного региона выдалась мокрой и ветреной. В минувшую пятницу начались анонсированные метеорологами тропические дожди, в некоторых регионах столицы они сопровождались грозами.

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