Синоптик Леус: влияющий на погоду в Москве циклон постепенно уходит
Промочивший Москву до нитки циклон постепенно смещается на северо-восток. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В вечерние часы дожди будут прекращаться на западе и в центре столичного региона, а вот на востоке они еще сохранятся и сегодняшней ночью, и местами в воскресенье», - предупредил он жителей региона в беседе с RT.
В целом, в большинстве районов Московской области в воскресенье установится переменная облачность и комфортная температура.
«За погоду будет отвечать антициклон с Запада... Будет заметно теплее. Если сегодня +18…+19 °С, то завтра +22…+24 °С в Москве и +20…+25 °С на территории области», - пообещал синоптик.
Новая рабочая пятидневка начнется с сухой и солнечной погоды, спрогнозировал Леус. Минувшая неделя для жителей и гостей столичного региона выдалась мокрой и ветреной. В минувшую пятницу начались анонсированные метеорологами тропические дожди, в некоторых регионах столицы они сопровождались грозами.