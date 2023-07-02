В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За два часа пробка перед Крымским мостом выросла до 6,5 километра

Сергей Лебедев
09:09 02.07.2023
Время ожидания досмотра выросло до трех часов.
За два часа пробка перед Крымским мостом выросла до 6,5 километра
© Фото: vkuchugurah, VK
Читайте нас на:

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края за два часа увеличилась почти в два раза до 6,5 километра. Об этом сегодня сообщил министр транспорта полуострова Николай Тимошенко.

По его словам, время ожидания досмотра выросло до трех часов. Отмечается, что затора при выезде из Крыма на данный момент нет.

В субботу пробка растягивалась до 9 километров. Водителям рекомендовали планировать поездки с учетом дорожной ситуации.

Отмечается, что скорость прохождения проверки на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:09 В стране и мире
За два часа пробка перед Крымским мостом выросла до 6,5 километра
08:30 В стране и мире
Старинную лодку нашли на дне обмелевшего Днепра
05:51 В стране и мире
Климатолог Кокорин: до трети населения Земли к концу века станут погодными мигрантами
05:36 Армия
Российские войска нанесли удары по наступающим украинским боевикам на Южнодонецком направлении
05:05 В стране и мире
Советник министра обороны Украины попросил у Запада средства борьбы с «Ланцетами»
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.