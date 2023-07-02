За два часа пробка перед Крымским мостом выросла до 6,5 километра

Время ожидания досмотра выросло до трех часов.

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Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края за два часа увеличилась почти в два раза до 6,5 километра. Об этом сегодня сообщил министр транспорта полуострова Николай Тимошенко.

По его словам, время ожидания досмотра выросло до трех часов. Отмечается, что затора при выезде из Крыма на данный момент нет.

В субботу пробка растягивалась до 9 километров. Водителям рекомендовали планировать поездки с учетом дорожной ситуации.

Отмечается, что скорость прохождения проверки на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.