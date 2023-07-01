В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 километров

Максим Крюков
17:34 01.07.2023
В оперштабе Краснодарского края заявили, что администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке.
Пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 километров
© Фото: opershtab23, Telegram
Читайте нас на:

Из-за большого скопления автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района на участке дороги образовалась пробка около 9 километров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.

Водителям рекомендовали планировать поездки на полуостров с учетом дорожной ситуации и закладывать время на прохождение досмотра. Отмечается, что скорость прохождения проверки на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Тимошенко сообщил, что у моста со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка. По его словам, время ожидания досмотра составило более двух часов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.