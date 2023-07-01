Пробка на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 километров

В оперштабе Краснодарского края заявили, что администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке.

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Из-за большого скопления автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района на участке дороги образовалась пробка около 9 километров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.

Водителям рекомендовали планировать поездки на полуостров с учетом дорожной ситуации и закладывать время на прохождение досмотра. Отмечается, что скорость прохождения проверки на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Тимошенко сообщил, что у моста со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка. По его словам, время ожидания досмотра составило более двух часов.