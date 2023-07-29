Путин выделил $2 млн на закупку через структуры ООН продовольствия для Мали

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Российское правительство выделило $2 млн на закупку через структуры ООН продовольствия для Мали. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с делегацией из этой африканской страны.

«Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей», - сказал Путин.

Глава российского государства заявил о готовности официальной Москвы поддерживать Мали напрямую и через структуры ООН. В ответ президент переходного периода Ассими Гоитой выразил России благодарность за поставки зерна.

В минувший четверг Владимир Путин заявил, что Россия готова безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Эритрею и ЦАР по 25-50 тонн зерна. Глава государства пообещал обеспечить не только выделение продовольствия, но и его бесплатную доставку до места назначения. По мнению Путина, Африка не только сможет прокормить себя, но и стать экспортером продовольствия, а Россия ей в этом поможет.