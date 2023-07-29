Глава МИД Турции заявил о перемещении центра мировой политики на восток

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По сообщениям турецкого новостного канала TRT Haber, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о перемещении центра мировой политики на восток. Об этом дипломат сообщил во время своего выступления на совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

«В то время как западный мир теряет свое центральное положение, мы видим, что центр тяжести мировой политики переместился на восток, на земли наших предков», - сказал Фидан.

Глава турецкой дипломатии также подчеркнул, что крепкая связь между Турцией и Южной Кореей сделала две страны «кровными братьями», а не просто партнерами. Министры также подписали совместную дорожную карту и отметили общую волю к развитию двусторонних отношений.

Ранее в июле Хакан Фидан также провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили альтернативные способы поставок зерна нуждающимся странам в обход действий Киева и его союзников.