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На переговорах с делегацией Мали на саммите Россия - Африка всей российской делегации пришлось представиться, так как перед ними полностью представилась делегация Мали.

Беседа носила деловой характер. Президент переходного периода Ассими Гоита высоко оценил усилия российского лидера Владимира Путина по достижению мира и стабильности. По его словам, та помощь, которую Москва оказывает Мали, указывает на дружбу и братские отношения между народами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, анонсировал совместное заявление Путина и участников африканской мирной миссии по итогам переговоров по Украине. Напомним, месяц назад африканская делегация посещала Санкт-Петербург, куда привезла свой вариант мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, состоящий из 10 пунктов.