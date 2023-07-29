В стране и мире Консульский отдел посольства РФ в Молдавии с 5 августа приостановит прием Ян Брацкий Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил о решении Кишинева сократить численность персонала российского посольства. © Фото: Geraint Nicholas, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Консульский отдел посольства России в Молдавии с 5 августа временно приостановит прием. Об этом сообщили в диппредставительстве. «В консульском отделе Посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 года временно приостановлен прием», - говорится в Telegram-канале посольства. В минувшую среду официальный Кишинев принял решение сократить численность персонала российского посольства, сотрудников которого подозревают в причастности к дестабилизации в стране. В России неоднократно опровергали подобные обвинения. Экспертное мнение и аналитика