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Байден признал внебрачную дочь своего сына Хантера

Елизавета Кондрикова
18:43 29.07.2023
Президент США публично признал, что у него семь внуков.
Байден признал внебрачную дочь своего сына Хантера
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что у него есть еще одна внучка, внебрачная дочь Хантера Байдена. Об этом американский лидер заявил в интервью журналу People.

Речь идет о Нави Джоан Робертс, рожденной в 2018 году, дочери Хантера Байдена. Мать девочки жительница Арканзаса Джоан Робертс судилась с 2019 года с сыном Байдена за то, чтобы он признал ребенка своей дочерью. В 2020 году по решению суда Хантера Байдена обязали выплатить алименты за период с момента рождения Нави.

«Это семейный вопрос, а не политический», - заключил президент.

В июне завершилось еще одно судебное дело, в соответствии с решением которого Хантер Байден будет каждый месяц перечислять определенную сумму матери девочки на содержание ребенка. Мать Нави не стала менять фамилию дочери на отцовскую.

Недавно в конце июня сын Байдена также обвинялся в умышленной неуплате налогов. Хантер Байден признал свою вину, чтобы избежать заключения под стражу. Ранее в 2018 году он же получил обвинение в употреблении наркотиков.

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