В Казахстане полностью запретят вейпы и жидкости к ним

По данным Минфина Казахстана, с 2020 по 2022 годы оборот вейпов в республике вырос в 300 раз.

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Власти Казахстана приняли решение запретить вейпы и жидкости к ним. Об этом сообщила парламентская газета Respublica. Помимо прочего, будет запрещен импорт, экспорт и производство электронных сигарет.

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», - сообщает издание.

По данным национального Минфина, с 2020 по 2022 годы оборот вейпов в стране вырос в 300 раз. Значительно выросло потребление вейпов детьми и подростками. Как сообщает ktk.kz, запрет на продажу вейпов может привести к тому, что предприниматели уйдут в тень, а сам товар будет продаваться в неприметной упаковке.

В России с 1 июня начали действовать ограничения на продажу вейпов. Теперь их можно купить только в магазинах и павильонах. Реализация при помощи автоматов и дистанционным способом запрещена. Нельзя осуществлять и открытую выкладку и демонстрацию устройств в торговых точках. Под запрет попала и продажа вейпов несовершеннолетним.